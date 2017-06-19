На полицейских в Париже напал "потенциально опасный исламист"

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Совершивший наезд на полицейский фургон на Елисейских полях мужчина фигурировал в списке потенциально опасных исламистов. По данным французских СМИ, ему 33 года. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили автомат Калашникова. В МВД Франции квалифицировали нападение как попытку совершить теракт.

В Париже выясняют обстоятельства атаки на полицейских, которая произошла в центре города, передает "ТВ Центр". В понедельник днём на одном из самых охраняемых участков Елисейских полей легковой автомобиль на полной скорости врезался в фургон жандармерии.

Водитель погиб на месте. Среди стражей порядка и прохожих пострадавших нет. По предварительным данным, наезд был преднамеренным. В салоне легковушки нашли автомат Калашникова и газовый баллон. Личность преступника уже установлена, однако его имя пока не называется. Известно только, что он фигурировал в списке потенциально опасных исламистов.

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