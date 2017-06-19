В Махачкале возбудили дело после нападения на дом полицейского
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Полиция разыскивает неизвестного, бросившего гранаты на территорию дома полицейского в Махачкале. Злоумышленник бросил три гранаты во двор, две из них взорвались, одна - нет. Жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело.
Злоумышленник бросил три гранаты во двор дома полицейского в Махачкале, передает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Дагестана.
Инцидент произошел на улице Ахмедхана Султана в ночь на 18 июня. Две гранаты взорвались, одна - нет. Жертв и пострадавших нет. В настоящий момент правоохранители устанавливают личность и местонахождение преступника.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям: "Хулиганство" и "Незаконный оборот оружия".
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