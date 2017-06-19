СМИ назвали имя исполнителя теракта у мечети в Лондоне

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Телеканал Sky News назвал имя исполнителя теракта у мечети в британской столице. Им оказался 47-летний Даррен Осборн. Ранее полиция Великобритании не называла имя злоумышленника, уточнив, что ему было 48 лет.

Британский телеканал Sky News назвал имя исполнителя теракта у мечети в Лондоне. Им оказался 47-летний Даррен Осборн. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Ранее полиция Великобритании не называла имя злоумышленника, уточнив, что ему было 48 лет. Вместе с тем, не установлено местонахождение других пассажиров фургона. Очевидцы говорят о троих нападавших, вооруженных ножами.

Минувшей ночью мужчина на фургоне въехал в толпу мусульман у мечети в районе Финсбери-парка в Лондоне. Погиб один человек, еще 10 получили травмы. Это уже второй подобный инцидент с начала июня в британской столице. Скотланд-Ярд назвал случившееся терактом.

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