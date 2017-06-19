Число жертв лесного пожара в Португалии возросло до 63 человек
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Жертвами лесного пожара в Португалии стали 63 человека. Причиной стихийного бедствия стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву и перекинулся на населенные пункты.
Число жертв лесного пожара в Португалии возросло до 63 человек, пишет Publico. Предварительно, причиной стихийного бедствия стала ударившая в дерево молния. Из-за жары и сухой бури огонь быстро распространился по лесному массиву и перекинулся на населенные пункты.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соузе в связи с многочисленными жертвами в результате природных пожаров.
Пожар начался днем в субботу в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 километрах от Лиссабона.
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