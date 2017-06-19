Возобновлено движение электричек после аварии на Курском вокзале

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В Москве возобновилось движение пригородных электропоездов Курско-Рижского направления, прерванное после столкновения двух поездов на Курском вокзале. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа стрелочного перевода.

Движение поездов, нарушенное из-за аварии на Курском вокзале Москвы, возобновлено, сообщили ТАСС в пресс-службе ОАО "РЖД".

В понедельник при отправлении пригородного поезда № 6325 сообщением Нахабино - Щербинка с Курского вокзала произошел сход колесных пар двух вагонов, в результате чего они наклонились в сторону прибывающего на вокзал из Нижнего Новгорода поезда "Стриж". В результате ЧП пострадали 3 человека, один из них госпитализирован.

Ранее Следственный комитет возбудил дело по факту столкновения поездов в Москве. По предварительным данным, авария произошла из-за отказа стрелочного перевода.

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