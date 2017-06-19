США намерены сохранить взаимодействие с Россией по Сирии

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Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что США по-прежнему хотят поддерживать каналы коммуникации с Россией по Сирии. Однако, по его словам, американцы оставляют за собой право на самооборону в арабской республике.

Соединенные Штаты по-прежнему хотят поддерживать каналы коммуникации с Россией по Сирии, но при этом будут делать все для защиты своих интересов. Об этом рассказал официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

"США будут работать над тем, чтобы поддерживать открытые каналы коммуникации с Россией по предотвращению потенциальных проблем в Сирии", - приводит слова Спайсера РИА Новости. Он также заявил, что американцы оставляют за собой право на самооборону в арабской республике.

Ранее международная коалиция во главе с США подтвердила, что американский истребитель F18A сбил ракетой "воздух-воздух" сирийский Су-22 в Ракке после того, как последний якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF.

В Минобороны назвали действия США фактически военной агрессией в отношении Сирии и заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума по Сирии.

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