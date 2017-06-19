Путин обсудил с президентом Болгарии сотрудничество в энергетике

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Развитие сотрудничества, в том числе в энергетике, стало главной темой телефонных переговоров Владимира Путина и президента Болгарии Румена Радева. Кроме того, лидеры двух стран обсудили подготовку мероприятий к юбилейным датам в истории России Болгарии.

Владимир Путин в понедельник вечером поговорил по телефону с президентом Болгарии Руменом Радевым. Как сообщили в Кремле, лидеры двух стран подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества в различных сферах, в том числе энергетике.

Кроме того, Путин и Радев обсудили подготовку совместных мероприятий по случаю 25-летия подписания Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве и 140-летию освобождения Болгарии от османского ига.

Румен Радев был избран президентом Болгарии в январе 2017 года. До этого командовал Военно-воздушными силами страны.