Белый дом США заявил о праве на самооборону в Сирии

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Россия прекратила взаимодействие с США по меморандуму о безопасности полётов над Сирией. С понедельника дня все боевые самолёты и беспилотники международной коалиции, заходящие в зону действия нашей авиации, принимаются на сопровождение в качестве воздушных целей. США в ответ заявляют о праве на самооборону в Сирии.

Разрыв взаимодействия с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией - реакция Москвы на действия Вашингтона. 18 июня, сообщает российское оборонное ведомство, американский истребитель F-18А из состава международной коалиции выпустил ракету "воздух-воздух" по сирийскому Су-22. Самолет республиканских ВВС в это время выполнял боевую задачу - поддерживал наступление наземной группировки правительственных войск на отряды террористов в 40 километрах юго-западнее Ракки. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, подконтрольным террористам ИГ (организация запрещена в России), судьба его неизвестна. Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии – циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН, являются грубейшим нарушением международного права и фактически – военной агрессией", - говорится в заявлении Минобороны.

Более того, подчеркивают в Министерстве обороны, во время инцидента в сирийском небе работали и российские ВКС. И хотя американцы знали об этом, но никаких сообщений по налаженным каналам связи не было. А значит, под угрозой находились и наши пилоты. Замминистра иностранных дел Рябков назвал происшествие помощью террористам, против которых США якобы и борются. Отреагировал и глава внешнеполитического ведомства России.

"Мы призываем Соединенные Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников на земле, обеспечивать скоординированность в нашей работе. Зоны деэскалации являются одним из возможных вариантов совместного продвижения вперед. Приглашаю всех избегать односторонних действий. Уважать, еще раз подчеркну, суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством Сирийской Арабской Республики", - заявил Сергей Лавров.

И слова дипломатов, и голос здравого смысла США игнорируют не впервые. Приостановить действие меморандума российским военным пришлось в начале апреля после удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шейхат. Но тогда сотрудничество было возобновлено. Теперь же любые воздушные объекты, включая самолеты и коалиционные беспилотники - всё, что появится в небе западнее Евфрата, российскими ПВО будет рассматриваться как цель.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".