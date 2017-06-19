Правительство Франции ушло в отставку по итогам выборов в Нацсобрание

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Французское правительство ушло в отставку. Это связано с завершением парламентских выборов. Президент страны Эммануэль Макрон поручил премьер-министру Эдуару Филиппу сформировать новый кабмин до среды.

Правительство Франции ушло в отставку по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Елисейского дворца. Президент Франции Эммануэль Макрон принял ее.

Макрон поручил премьеру Эдуару Филиппу сформировать новое правительство страны. Обновленный состав будет объявлен 21 июня в 18:00 по местному времени (19:00 по московскому).

Отставка правительства после парламентских выборов - негласная политическая традиция во Франции. В законодательстве она не прописана. Учитывая убедительную победу президентского движения "Республика на марше" (350 мест из 577), ожидается, что кабмин будет сформирован с минимальными перестановками.

Второй тур выборов в Национальное собрание состоялся в воскресенье. Победу одержало пропрезидентское движение "Республика на марше", выступающее блоком с центристами из "Демократического движения". Крупнейшей оппозиционной фракцией стали правоцентристы - "Республиканцы", Союз демократов и независимых и другие состоящие с ними в альянсе партии. Все вместе они получили 137 депутатских мандатов. Крайне правый "Национальный фронт" завоевал лишь восемь кресел.

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