Путин и Атамбаев встретились в неформальной обстановке

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Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели неформальные переговоры в Кремле. Президенты России и Киргизии обсудили вопросы, которые во вторник станут предметом официальных переговоров.

Владимир Путин провёл в Кремле неформальную встречу с президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Он прибыл в Россию с государственным визитом, передает "ТВ Центр".

Главы двух стран обсудили вопросы, которые уже во вторник станут темой официальных российско-киргизских переговоров. Визит Алмазбека Атамбаева продлится до 23 июня. Президент Киргизии проведёт ряд встреч в Москве, а также посетит Татарстан и Башкирию.



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