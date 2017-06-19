Коалиция США передислоцировала самолеты в Сирии

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Международная коалиция во главе с США решила передислоцировать самолеты в Сирии. Это было сделано для обеспечения безопасности экипажей после недавних инцидентов с сирийскими и российскими силами.

Международная коалиция во главе с США после ряда инцидентов решила передислоцировать самолеты в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя альянса.

"В результате недавних столкновений, в том числе с силами, поддерживаемыми сирийским режимом и российскими вооруженными силами, мы благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии и продолжать бороться с "Исламским государством" (организация запрещена в России), обеспечивая безопасность наших экипажей", - говорится в сообщении.

Ранее коалиция подтвердила, что американский истребитель F18A сбил ракетой "воздух-воздух" сирийский Су-22 в Ракке после того, как последний якобы сбросил бомбы вблизи позиций SDF.

В Минобороны России назвали действия США фактически военной агрессией в отношении Сирии и заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума по арабской республике.

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