Белый дом подтвердил встречу Порошенко и Пенса

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Президент Украины Петр Порошенко встретится с вице-президентом США Майклом Пенсом 20 июня, однако по встрече с президентом США Дональдом Трампом ясности нет. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Президент Украины Петр Порошенко во вторник, 20 июня, встретится в Вашингтоне с вице-президентом США Майклом Пенсом. Об этом заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

Как передает агентство РИА Новости, вопрос о его встрече с президентом Дональдом Трампом пока открыт. "Если отразится на планах президента, сообщим дополнительно", - добавил Спайсер.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко отправился в США с рабочим визитом. Информацию о визите Порошенко в США и возможных переговорах с американским лидером Дональдом Трампом сообщали украинские СМИ, а также депутат от "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Александр Спиваковский.

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