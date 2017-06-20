Республиканцы притормозили голосование по антироссийским санкциям

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Лидеры Республиканцев в Палате представителей конгресса США решили направить законопроект об ужесточении режима односторонних санкций в отношении России на экспертизу в профильный комитет по иностранным делам. Такое шаг в многие члены конгресса встретили с недовольством. Некоторые опасаются, что замедление даст президенту страны Дональду Трампу возможность "ослабить законопроект".

Республиканские лидеры в Палате представителей конгресса США направили законопроект об ужесточении антироссийских санкций на экспертизу в профильный комитет по иностранным делам. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ряд конгрессменов уже высказал недовольство этим шагом. В частности, представитель демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел отметил, что теперь президент страны Дональд Трамп и его команда могут воспользоваться этим шансом, чтобы "ослабить законопроект". В связи с этим он призвал Республиканское руководство рассмотреть законопроект без промедления.

Между тем, пресс-секретарь спикера нижней палаты республиканца Пола Райана Эшли Стронг не стала уточнять, сколько времени потребуется комитету на рассмотрение данного документа, а также, предполагается ли внесение в него каких-либо поправок.

При этом, если Палата представителей примет отличающуюся от одобренной Сенатом версию законопроекта, то оба документа нужно будет "приводить к общему знаменателю" в согласительной комиссии, передает ТАСС.

На прошлой неделе Верхняя палата Конгресса подавляющим большинством приняла законопроект о введении новых антироссийских санкций, а также законодательном закреплении ряда уже действующих ограничительных мер такого рода.

Кроме того, сенаторы попытались лишить Трампа права единолично смягчать санкционный режим. Согласно документу, президент США должен представлять Конгрессу четкий перечень лиц, которых он намерен вывести из-под действия ограничительных мер

Законопроект вызвал большую волну недовольства в Европе. Так, канцлер Австрии Кристиан Керн и глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявили, что новый проект США по введению санкций в отношении Москвы противоречит международному праву, угрожает энергобезопасности Европы и вредит урегулированию ситуации на Украине. Их позицию разделяет канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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