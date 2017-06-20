В Карелии ищут перевернувшихся в лодке детей спустя год после трагедии на Сямозере

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Спустя год после трагедии на Сямозере в Карелии, где утонули 14 детей, вновь перевернулась лодка с подростками. Трагедия произошла в Ладожском озере во время шторма. Двум удалось выбраться из воды самостоятельно, остальных ищут спасатели.

В Карелии на Ладоге перевернулась лодка с пятью подростками. Двое смогли выбраться на берег, трех остальных ищут, об этом сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, в лодке находились четверо молодых людей и одна девушка в возрасте от 15 до 17 лет. Они самостоятельно отправились на рыбалку. В воде их застала непогода из-за чего лодка перевернулась. Трагедия произошла в районе поселка Импилахти.

Поиски пропавших детей велись всю ночь. На данный момент МЧС расширило группировку спасателей. К поискам привлекли водолазов, два вертолета Ми-8. Акваторию озера осматривают 258 человек. Поисковая группа уже обнаружила лодку, в которой находились дети.

18 июня 2016 года произошла трагедия на Сямозере, унесшая жизни 14 детей в возрасте 14-15 лет. Дети из лагеря "Парк-отель Сямозеро" отправились на прогулку по озеру во время шторма. Руководство отеля вовремя не сообщило о происшествии в оперативные службы, поэтому спасательная операция началась только 19 июня.