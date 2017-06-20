Освобожденный КНДР американский студент умер

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Американский студент Отто Вармбиер, освобожденный из северокорейской тюрьмы, умер после возвращения на родину. Он находился в коме на протяжении последнего года. В КНДР заявили, что Вармбиер заразился ботулизмом, однако американские врачи и родители умершего не согласны с этим диагнозом.

Американский студент Отто Вармбиер, освобожденный из тюрьмы в Северной Корее, умер после возвращения в США. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC со ссылкой на заявление его семьи.

"Мы должны выполнить печальную задачу и сообщить, что наш сын Отто Вармбиер завершил свой путь дома. Окруженный своей любящей семьей, Отто умер", - говорится в сообщении.

По словам родителей, их сын "не мог говорить, не мог видеть и не мог реагировать на вербальные команды".

"Ужасное мучительное жестокое обращение, которое наш сын испытал, находясь в руках северокорейцев, гарантировало, что никакой другой результат не был возможен кроме того печального, который мы пережили сегодня", - говорится в заявлении родителей.

Студент находился в заключении в КНДР более 15 месяцев. Его приговорили к 15 годам каторжных работ по обвинению в "антигосударственном деянии". Вармбиер пытался украсть политический плакат в гостинице, где проживал как турист.

В минувший вторник студента из гуманитарных соображений отправили обратно в США. В течение последнего года он находился в коме. Северокорейская сторона утверждает, что у молодого человека был ботулизм. Семья Вармбиера и американские врачи с этим диагнозом не согласны.