Тиллерсон разработал новый план налаживания отношений с Россией

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил документ по нормализации отношений с Россией. По словам представителя Госдепа, сейчас отношения между двумя странами находятся в сточной канаве, он надеется, что "они не будут смыты в канализацию".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подготовил дорожную карту по улучшению отношений с Россией, об этом сообщает издание BuzzFeed.

Документ состоит из трех пунктов. Первый заключается в том, чтобы убедить Россию воздержаться от "агрессивных действий США", иначе Вашингтон будет отвечать на вызов Москвы. США требуют, чтобы Россия не поставляла оружие Талибану (организация запрещена в России – прим. ред.) и не третировала американских дипломатов, работающих в Москве.

Второе условие – двухсторонние переговоры по вопросам, представляющие стратегический интерес для США. Например, по Сирии, КНДР, борьбе с "Исламским государством" (организация запрещена в России – прим. ред.) и кибербезопасности.

В третьем пункте документа говорится о стратегической стабильности с России для решения долгоиграющих мировых проблем. Например, вопрос о ядерном оружии.

По словам представителя Госдепа, прокомментировавшего появление документа Тиллерсона, российско-американский диалог на данный момент находится в сточной канаве. США хотят быть уверены, что отношения двух стран не будут смыты в канализацию.

Ранее президент США Дональд Трамп дал задание госсекретарю Рексу Тиллерсону нормализовать отношения с Россией и возродить доверия между Москвой и Вашингтоном.

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