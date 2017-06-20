Судмедэксперт по делу "пьяного" мальчика решил доказать свою правоту

Теги: Следствие подмосковье дтп

Заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, обнаруживший в крови погибшего в ДТП в Балашихе шестилетнего мальчика 2,7 промилле, отметил, что результаты экспертизы можно доказать. Для этого нужно взять ДНК-образцы у матери и сверить их с образцами ребенка.

Судмедэксперт, обнаруживший в крови шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в подмосковной Балашихе, 2,7 промилле алкоголя, предложил проверить результаты своей экспертизы. По его словам, необходимо взять ДНК-образцы у матери и сверить их с образцами ребенка, пишет газета "Известия".

Как отметил заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, он ответственно отнесся к исполнению своих обязанностей. Однако в результате, по его словам, он стал "в глазах всей страны выглядеть каким-то ничтожеством". Специалист отметил, что судмедэксперты выполняют свою работу качественно. Однако шумиха вокруг истории с погибшим в ДТП мальчиком привела к выплеску негатива в его адрес.

Завотделением признался, что сам был удивлен результатам, когда они показали 2,7 промилле в крови погибшего мальчика. Такое же недоумение результаты экспертизы вызвали в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского (МОНИКИ), после чего выводы были проверены еще раз.

По его словам, образцы крови из тела мальчика он брал лично. После этого полицейские отвезли их для исследования в Москву, где базируется МОНИКИ.

ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Местная жительница за рулем иномарки сбила шестилетнего мальчика. Ребенок погиб на месте. По результатам экспертизы было установлено наличие алкоголя в крови мальчика в концентрации, соответствующей сильной степени опьянения.

15 июня было принято решение эксгумировать тело ребенка для перепроверки данных экспертизы. По факту проведения экспертизы, в результате которой в крови ребенка нашли алкоголь, возбуждено уголовное дело о халатности.

Читайте также:

Свидетели резонансного ДТП с ребенком в Балашихе заявили об угрозах

Сбившая мальчика в Балашихе женщина получает угрозы

СКР перепроверит наличие алкоголя в крови погибшего в ДТП в Балашихе ребенка