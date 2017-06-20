Жертвами авиаудара коалиции в Сирии стали 12 мирных граждан

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12 мирных жителей погибли в Сирии в результате нового авиаудара международной коалиции во главе с США. Самолеты атаковали поселок в провинции Эль-Хасака, недалеко от сирийско-иракской границы. Подобные действия, в частности, уничтожение самолета правительственных сил, принимавшего участие в операции против террористов, привели к тому, что Россия накануне прекратила взаимодействие с США по меморандуму о безопасности полётов над арабской республикой.

Рызрыв взаимодействия с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией – реакция Москвы на действия Вашингтона, отмечает "ТВ Центр". Как сообщило российское оборонное ведомство, 18 июня американский истребитель F-18A из состава международной коалиции выпустил ракету "воздух-воздух" по сирийскому Су-22. Самолет республиканских ВВС в это время выполнял боевую задачу – поддерживал наступление наземной группировки правительственных войск на отряды террористов в 40 километрах к юго-западу от Ракки.

"В результате удара сирийский самолет был уничтожен. Пилот ВВС Сирии катапультировался над районом, подконтрольным террористам ИГИЛ, судьба его неизвестна. Уничтожение самолета сирийских ВВС американской авиацией в воздушном пространстве Сирии – циничное нарушение суверенитета Сирийской Арабской Республики. Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных вооруженных сил государства-члена ООН, являются грубейшим нарушением международного права и фактически – военной агрессией", - говорится в заявлении рсосийского Минобороны.

Более того, подчеркнули в ведомстве, во время инцидента в сирийском небе работали и российские ВКС. И хотя американцы знали об этом, но никаких сообщений по налаженным каналам связи не было, а значит под угрозой находились и наши пилоты. Замминистра иностранных дел Рябков назвал происшествие помощью террористам, против которых США якобы и борются. Отреагировал и глава внешнеполитического ведомства России.

"Мы призываем Соединенные Штаты и всех других, кто имеет свои силы или своих советников на земле, обеспечивать скоординированность в нашей работе. Зоны деэскалации являются одним из возможных вариантов совместного продвижения вперед. Приглашаю всех избегать односторонних действий. Уважать, еще раз подчеркну, суверенитет Сирии и подключиться к нашей общей работе, которая согласована с правительством Сирийской Арабской Республики", - заявил Сергей Лавров.

И слова дипломатов, и голос здравого смысла США игнорируют не впервые. Приостановить действие меморандума российским военным пришлось в начале апреля. После удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе Шейхат. Но тогда сотрудничество было возобновлено. Теперь же любые воздушные объекты, включая самолеты и коалиционные беспилотники – всё, что появится в небе западнее Евфрата, российскими ПВО будет рассматриваться как цель.

Михаил Шекоян, "ТВ Центр"