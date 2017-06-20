Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии

Теги: Происшествие теплоход карелия

Теплоход, на борту которого находятся 139 пассажиров, сел на мель в акватории реки Нижний Выг в Карелии. Угрозы затопления судна нет.

В Сегежском районе Карелии на Беломорканале теплоход, на борту которого находятся почти 140 пассажиров, сел на мель. Как сообщает РИА Новости, угрозы затопления судна нет.

Инцидент произошел в акватории реки Нижний Выг. Прибытие буксира планируется к 10:00 по московскому времени. Пассажиров судна переправят на берег, а судно снимут с мели.

Обстоятельства происшествия пока неизвестны.