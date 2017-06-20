Задержан экс-глава "Гоголь-центра" Малобродский

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Бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский задержан в рамках расследования уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных государством "Седьмой студии".

Бывший директор "Гоголь-центра" и экс-продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский задержан в качестве подозреваемого в хищении бюджетных средств, принадлежавших "Седьмой студии", об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие планирует предъявить ему обвинение в ближайшее время и ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

По версии СКР, руководство "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитило из бюджета 200 миллионов рублей, выделенных государством. Уголовное дело заведено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Фигурантами дела стали также главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева и экс-директор Юрий Итин. Суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

23 мая прошли обыски у основателя "Седьмой студии" и худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова по делу о хищении бюджетных средств. Серебренников проходит по делу как свидетель.