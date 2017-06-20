СКР установил ответственных за обстрелы Донбасса 9 мая украинских военных

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Следственный комитет установил личности украинских военных, ответственных за обстрелы гражданских объектов в Донбассе 9 мая. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в их отношении возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

Следственный комитет России установил личности украинских военных, проводивших обстрелы гражданских объектов в Донбассе 9 мая. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить имена еще семи военнослужащих, в том числе командира, причастных к обстрелу мирного населения. В связи с этим Главным следственным управлением СК России в отношении них возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сказала она.

По словам Петренко, 9 мая украинские военнослужащие полка "Азов" Нацгвардии обстреляли из артиллерийской пушки образца 1944 года гражданские объекты населенного пункта Безыменное Новоазовского района Донецкой области. Следователи выяснили, что обстрелы производили сержант Н.Иванцов, старший солдат Д.Шевчук, солдат А.Кукуруза, солдат П.Кучиан, старший солдат И.Безенчук и сержант С.Сумбатян по приказу командира – старшего лейтенанта М.Жорина.

Петренко уточнила, что представители Нацгвардии Украины произвели несколько десятков выстрелов по центральной части села, выбрав жилые дома и культурные объекты в качестве целей. Два дома получили повреждения, также пострадали участки газопровода и территория единственной сельской школы. Среди мирных граждан никто не пострадал.

"Это преступление совершено с особым цинизмом. Украинские солдаты, видимо, отметив национальный праздник теперь уже 8 мая, решили омрачить празднование мирными жителями Донбасса Дня Победы в Великой Отечественной войне. Но таким поступком они лишь в очередной раз продемонстрировали свое невежество и неуважение к памяти, в том числе своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне", - подчеркнула Петренко.