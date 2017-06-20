Врачи не нашли абсолютно здоровых детей среди российских старшеклассников

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Среди российских первоклассников абсолютно здоровыми детьми являются 4,3% учащихся. При этом, среди 11-классников таких нет совсем, выяснили эксперты НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Минздрава России. Они проводили обследование с 2005 по 2015 годы в российских школах.

Сотрудники НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" провели обследования старшеклассников в школах с 2005 по 2015 годы. Согласно результатам исследования, в настоящее время ситуация со здоровьем учащихся ухудшилась. Не было обнаружено ни одного полностью здорового учащегося старших классов, пишет газета "Известия".

Исследование показало, что среди первоклассников только 4,3% являются полностью здоровыми. Но с возрастом ситуация меняется. Так, к концу школы таких учащихся не было вовсе. За этот же период произошло уменьшение отнесенных ко II группе здоровья (которые практически здоровы), с 44,4% до 34,0%. Кроме того, увеличилось число детей, страдающих хроническими заболеваниями (III и IV группы здоровья) с 0 до 4,6%.

За время обучения у детей отмечен рост распространения близорукости, язвенной болезни и сколиоза. Кроме того, с 2005 по 2015 годы среди детей распространенность функциональных отклонений возросла на 14,7%, а хронических болезней — на 52,8%.

Всего в рамках исследования врачи наблюдали 426 детей из четырех школ в разных районах Москвы. Ежегодно в апреле проводилось контрольное обследование. Детей осматривали педиатры, производилась трехкратное измерение артериального давления. Также учеников осматривали ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи.

По словам заведующей лабораторией научных основ школ здоровья НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ "Национальный научно-практический центр здоровья детей" Минздрава России Ирины Рапопорт, постоянно растет учебная нагрузка. В связи с этим, дети находятся в стрессовой ситуации.

"Реорганизация учебных учреждений также сказалась на психологическом климате в школах. Все эти психологические факторы привели к увеличению распространенности психосоматических заболеваний у детей", — рассказала Рапопорт.