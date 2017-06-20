Климов: американцы воспринимают только закон силы
Теги: сирия сша События. 25-й час россия
США воспринимают только закон силы, и "бесятся", когда он действует не так, как им хочется. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, приостановкой соглашения о предотвращении инцидентов в небе над Сирией Россия напомнила американцам, что размещенная в САР система ПВО - не бутафорская.
Американцы генетически понимают только закон силы. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Исаев. По его словам, в Сирии США столкнулись с тем, что безграничное применение силы с их стороны не работает, и это их разозлило. Исаев подчеркнул, что после инцидента со сбитым самолетом сирийских ВВС, Россия приостановила соглашение о предотвращении инцидентов в небе над САР, чтобы напомнить американцам, что они находятся на чужой территории, а размещенная там российская система ПВО - не бутафорская.
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