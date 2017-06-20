Климов: американцы воспринимают только закон силы

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США воспринимают только закон силы, и "бесятся", когда он действует не так, как им хочется. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, приостановкой соглашения о предотвращении инцидентов в небе над Сирией Россия напомнила американцам, что размещенная в САР система ПВО - не бутафорская.