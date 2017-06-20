Летняя погода и небольшие дожди ждут Москву и область во вторник

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Во вторник, 20 июня, в столичном регионе будет по-летнему тепло, воздух прогреется до 23 градусов. К концу дня возможен кратковременный дождь. Однако со среды начнется похолодание. В субботу к школьным выпускным похолодает до 15 градусов.