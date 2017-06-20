Летняя погода и небольшие дожди ждут Москву и область во вторник
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Во вторник, 20 июня, в столичном регионе будет по-летнему тепло, воздух прогреется до 23 градусов. К концу дня возможен кратковременный дождь. Однако со среды начнется похолодание. В субботу к школьным выпускным похолодает до 15 градусов.
Во вторник в Московском регионе будет летняя погода, температура прогреется до 23 градусов, передает портал "Метеоновости".
К северо-западу от столицы возможен кратковременный дождь во второй половине дня. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду.
По информации Гидрометцентра, к вечеру среды начнется похолодание. Ожидается гроза, ливень и порывистый ветер до 17 метров в секунду. Прохладная погода продержится до конца недели. В субботу, когда выпускники школ получат аттестаты, температура воздуха составит +15 градусов, вероятны дожди.