Прокуратура завела дело против "ВИМ-Авиа" за задержки 173 рейсов

Теги: Общество прокуратура авиакомпания

Приволжская транспортная прокуратура привлекла к ответственности авиакомпанию "ВИМ-Авиа", а также ее генерального директора. Причина в задержках 173 авиарейсов. Это, в частности, произошло по причине позднего прибытия воздушных судов, а также их технических неисправностей. Кроме того, выявлены нарушения режима рабочего времени пилотов компании.

Приволжская транспортная прокуратура возбудила административные дела в отношении авиакомпании "ВИМ-Авиа", а также ее генерального директора за 173 задержки авиарейсов.

В пресс-службе Генпрокуратуры России подчеркнули, что в ходе проверки установлено, что с 28 мая по 12 июня "ВИМ-Авиа" допустила 173 задержки авиарейсов "продолжительностью свыше двух часов, из них 52 регулярных авиарейса и 121 - чартерный". Это произошло по причине позднего прибытия воздушных судов, технических неисправностей плановых судов, а также отсутствия у компании надлежащего количества резервных самолетов, сообщает Генпрокуратура России.

Дела возбуждены по статье КоАП России "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией". Они направлены мировому судье судебного участка №2 Сабинского судебного района Татарстана для рассмотрения по существу.

Также были выявлены нарушения режима рабочего времени пилотов компании. В частности, командиры летных отрядов дважды допустили к управлению самолетами пилотов, которые отдохнули менее установленной нормы еженедельного отдыха. Возбуждено административное дело в отношении командиров летных отрядов Владимира Губанова и Виталия Гвозденко по статье "Допуск к управлению воздушным судном лица, не имеющего на то права".

С целью устранения выявленных нарушений закона Приволжская транспортная прокуратура внесла представление генеральному директору "ВИМ-Авиа".

Читайте также:

Отпуск под угрозой: чем грозит сокращение чартеров "ВИМ-Авиа"