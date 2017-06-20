Порошенко обрадовался, что встретится с Трампом раньше Путина. Видео

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Президент Украины Порошенко рад, что встретится Дональдом Трампом раньше, чем его российский коллега Путин. Он отметил, что США оказывают Украине фантастическую и мощную поддержку.

Президент Украины Петр Порошенко отметил важность того факта, что его пригласили в Белый дом раньше, чем президента России Владимира Путина. По словам украинского лидера, его официальный визит в Вашингтон говорит о мощной и фантастической поддержке США. Об этом сообщается на сайте главы украинского государства.

Україна має фантастичну підтримку США.



Дуже важливо, що моя зустріч у Білому домі відбудеться раніше, ніж зустріч Путіна. pic.twitter.com/YpQXFrchoa — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 июня 2017 г.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина, для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - сказал Порошенко.

Ожидается, что во вторник Порошенко встретится с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом. По информации пресс-секретаря украинского президента, у Порошенко назначены встречи в Госдепе, Пентагоне, министерстве энергетики и торговли.

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