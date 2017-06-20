Пропавших на озере в Карелии подростков ищут вертолеты

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Масштабная поисково-спасательная операция развернута на Ладожском озере в Карелии. Там накануне поздно вечером перевернулась лодка с подростками. Трое числятся пропавшими без вести. Двое молодых людей смогли выбраться на берег, они сейчас в больнице. Спасатели обследуют берег и акваторию озера, задействована авиация. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В небо над Ладогой поднялись два вертолета Ми-8, сообщил "ТВ Центр". С высоты они обследуют акваторию и гряду островов. Наземная группировка – более 250 человек и 50 единиц техники – прочесывает береговую линию. Поиски – они не прекращались всю ночь и к этой минуте длятся почти 14 часов – пока результатов не принесли.

"В 21:20 19 июня от ЕСС 01 поступила информация о том, что в Питкяранском районе на Ладожском озере в районе залива Импелахти пять подростков перевернулись на лодке. Из них двое выплыли на берег. Судьба троих неизвестна", - сказал замначальника Главного управления МЧС России по республике Карелия Сергей Немчинов.

Жизни спасшихся юношей – их экстренно доставили в центральную районную больницу Сортавала – ничего не угрожает. С подростками работают психологи. Следователи пытаются выяснить какую-то информацию, которая поможет в поисках. Водолазы прочесывают дно водоема.

"Спланирована подача сюда глубоководных аппаратов "Фалькон" для подводного обследования. Глубины здесь достаточно большие – до сорока метров", - отметил начальник Главного управления МЧС России по республике Карелия Сергей Шугаев.

Как и волны. Накануне вечером они достигали метровой высоты. Именно из-за непогоды и могла опрокинуться моторная лодка, в которой находились пятеро. Еще одна версия – пока тоже не подтвержденная – слишком резкий поворот руля на высокой скорости.

"Рома приключения любит. Ну, то есть, такой парень, который за любую движуху, так сказать. Два дня был ветер очень сильный. Сумасшедший ветер. Я не знаю, как можно было в такую погоду в лодку сесть. То дождь идет, то солнце светит", - рассказала знакомая одного из подростков Ксения Романова.

Молодые люди 15-17 лет, все пятеро из города Сортавала, на Ладогу приехали не рыбачить, как писали в СМИ изначально. На один из островов поплыли праздновать день рождения подруги. А родителям сказали, что якобы идут в поход.

Девочка Николь – ей исполнилось 16 – по словам спасшихся, утонула прямо у них на глазах. В МЧС эту информацию пока не подтвердили.

"Они находятся в стрессовом состоянии. Единственное, что они могли показать – примерный район потопления плавсредства. Больше пока ничего", - отметил глава ГУ МЧС Карелии.

Все, что удалось найти к этой минуте – пустую лодку в ста метрах от берега. Спасатели с земли и воздуха уже проверили 16 квадратных километров акватории Ладожского озера. Вертолеты садятся на дозаправку и снова поднимаются в небо. Операция – её возглавил временно исполняющий обязанности главы республики – не прекращается ни на минуту. Синоптики, в свою очередь, дают неутешительные прогнозы – в скором времени поднимется ветер, который может осложнить поиски.

Михаил Шекоян, Илья Титов, "ТВ Центр"