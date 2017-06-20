В доме напавшего на полицейских в Париже мужчины нашли оружие

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При обыске в доме француза, который накануне пытался совершить теракт на Елисейских полях, обнаружено много оружия. Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

В доме 31-летнего Адама Дзазири в пригороде Парижа найдено стрелковое оружие, много боеприпасов, а также элементы взрывных устройств, рассказал "ТВ Центр". Пресс-служба МВД сообщила, что преступник числился в базах данных как потенциально опасный исламист. Несмотря на это, он смог получить в местной префектуре разрешение на ношение спортивного оружия. В понедельник Дзазири намеренно врезался на своём автомобиле в полицейский фургон в центре французской столицы. В его машине, которую террорист поджёг, были обнаружены баллоны с бытовым газом, автомат и два пистолета. Взрыва не произошло, сам преступник скончался на месте от ожогов и удушья.