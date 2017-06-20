Будни работников телевидения в Алеппо

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О ситуации в Сирии жители узнают из программ местного телевидения, которое возобновило вещание после освобождения Алеппо от террористов.

О войне в эфире говорят ежедневно, но только журналисты телекомпании в Алеппо знают, как это – готовить новости и передачи в городе, где еще недавно шли бои.

"Сейчас у нас что называется "телевидение на коленке". Из этой скромной студии выходят и выпуски новостей, и ток-шоу и спортивные программы", - рассказал ведущий Ахмед Аджаджи телеканалу "ТВ Центр".

После ток-шоу должны выйти новости. В монтажных аппаратных времени на подготовку в обрез. Еще полгода назад прайм-тайм занимали репортажи исключительно о событиях на фронтах. Сегодня тематика куда шире.

"Я монтирую сюжет про ифтар. Это разговение. Проще говоря, о времени, когда соблюдающим Рамадан мусульманам можно оставлять пост, кушать и молиться. Сегодня репортаж выйдет в выпуске новостей", - рассказала монтажер Шахед Бакир.

Минимум декораций. Максимум творческого энтузиазма. Ахмад ведет программу о спорте. Главное событие, конечно – футбол.

"Я веду новости спорта, и конечно, война сильно повлияла на мою работу. Соревнования почти не проводились. Многие футбольные игроки разъехались из Алеппо по разным городам. Но сейчас они возвращаются, уже прошло несколько матчей, и я вновь занят любимым делом", - отметил Ахмад Асель Аджаджи.

Репортерская команда, операторы, режиссеры, водители – пока ютятся в кабинетах университета Алеппо. Своих помещений нет. Условия почти полевые. Старый телецентр уничтожен боевиками.

"Конечно, телевидение Алеппо переживает не лучшие времена. До войны у нас на студии работали 70 человек. Сейчас около 30. Многие ушли на пенсию, а новых кадров нет. Но, тем не менее, мы справляемся и стараемся выдавать в эфир самые свежие и актуальные новости", - сказал режиссер Мухаммед Семир Латуф.

Телецентр построен на вершине холма, чтобы охватить вещанием и город, и всю провинцию. Отсюда весь Алеппо как на ладони.

"Когда началась война, террористы сразу начали обстреливать наш телецентр. Буквально забрасывали его снарядами, потому что хотели прекратить передачи. Четырежды этот холм подвергался атакам", - рассказал директор государственного телевидения Алеппо Абдулкарим Обейд.

За высоту и телецентр с его мощными бетонными стенами шли самые жестокие бои. Террористы пытались захватить его любой ценой. Не смогли. Из кварталов, которые занимали боевики, мины, реактивные снаряды, газовые баллоны летели не только в телецентр, который обороняли солдаты. Сотни фугасов падали и взрывались в соседнем районе аль-Фуркан. Десятки бомб угодили в школы и больницы. Порой военных и террористов на этом пятачке разделяли не более 70 метров.

Три года телецентр оставался ключевым объектом на переднем крае. Ни одного уцелевшего помещения. Подчас огонь по зданию террористы вели в упор. Осколками уничтожены служебные машины телевизионщиков, ретрансляторы, антенны, оборудование.

"До войны в этом здании располагались не только все телеканалы Сирии, но и бюро иностранных СМИ. Мы даже начали строить новый корпус. Возвели стены, провели все телекоммуникационные сети. Но не успели его сдать", - отметил директор телевидения Алеппо Абдул Карим.

Теперь, когда в Алеппо войны нет, власти планируют восстановить здание телекомпании, завезти новое оборудование и начать полноценное вещание. Но эти работы очень дорогостоящие, а средства сегодня уходят на ремонт дорог, жилья, городской инфраструктуры. Обещают привлечь спонсоров. Переговоры уже идут.

Тимур Абдуллаев, Андрей Пашутин, "ТВ Центр", Сирия