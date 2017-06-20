Подрядчик республиканцев в США допустил крупнейшую утечку данных избирателей

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В США зафиксировали самую масштабную в истории утечку информации, сообщило авторитетное издание The Hill.

"Данные 198 миллионов избирателей раскрыты по вине республиканского подрядчика", - гласит заголовок материала.

"Аналитическая компания, которая работала по заказу Республиканского национального комитета, допустила утечку информации. В ней содержались данные почти 200 миллионов избирателей. Любой, кто знал, где искать, мог получить свободный доступ к этой базе", - говорится в статье.

В сеть попали личные данные почти двухсот миллионов американских избирателей, отметил "ТВ Центр". Речь идёт о примерно 80 процентах граждан США, имеющих право голоса. Виной тому стало небрежное отношение компании Deep Root Analytics. В период президентских выборов её специалисты занимались сбором сведений для Национального комитета Республиканской партии. Базу данных по ошибке оставили в открытом доступе. Достоянием общественности стали 25 терабайт самой разной информации, включая имена, даты рождения, адреса и даже политические взгляды избирателей. В компании уже признали свою вину и поспешили заблокировать доступ к серверу.