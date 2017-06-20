Ограбление по-волгоградски: погоня и перестрелка

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Ограбление, погоня и перестрелка. В Волгоградской области правоохранители ищут преступников, которые украли из ювелирного магазина украшения на сумму более 5 миллионов рублей, а потом ранили полицейского.

По кадрам, снятым на видеорегистратор, видно, насколько жесткой была погоня, рассказал "ТВ Центр". Внедорожник на высокой скорости обогнал поток транспорта по обочине, опасно вошел в поворот. Патрульным пришлось применить оружие – сначала в воздух, затем по колесам. Однако преступники открыли ответный огонь.

Даже с простреленными колесами полицейские продолжили погоню. Но тут одна из пуль попала в лобовое стекло. Находившийся за рулем патрульный получил ранение в голову.

Место действия этого почти голливудского боевика – небольшой пригород Волгограда, Камышин. Трое вооруженных грабителей ворвались в холл ювелирного магазина. Посетителей и охранника положили на пол. Пока один преступник держал их на мушке, двое сообщников принялись за витрины. Причем, как позже выяснилось, именно те, где лежат самые дорогие изделия. Налетчики не стали разбивать стекла. Лотки с золотом они вынули с тыльной стороны прилавка. Так быстрее. В результате, хорошо подготовленная операция у трех бандитов заняла ровно 42 секунды.

"Похитив ценностей на сумму около пяти миллионов рублей, они скрылись в неизвестном направлении. Располагая сведениями, на каком автомобиле передвигаются преступники, органами внутренних дел был объявлен план "Перехват", в ходе которого указанная машина была замечена на автотрассе Волгоград-Камышин", - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Пуля прошла по касательной. Сотрудника полиции доставили в больницу и оказали необходимую помощь. Между тем, скрывшихся преступников продолжают разыскивать. Для расследования дерзкого налета в Камышин направлены специалисты областного управления Следственного комитета.

Андрей Сидоренко. "ТВ Центр"