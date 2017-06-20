Николаю Дроздову исполнилось 80 лет

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Поздравления сегодня принимает Николай Дроздов. Популярному телеведущему и учёному исполнилось 80 лет.

На его передачах о жизни животных выросло не одно поколение зрителей. Николай Николаевич всегда сам отправляется на съёмки, нередко опасные, отметил "ТВ Центр". На его счету – десятки экспедиций и путешествий в разные части света. Он был и в Африке, и в Азии, ездил на Аляску и Северный полюс. Недавно вернулся из Австралии. Дроздов – автор многих научно-популярных фильмов о природе. Кроме работы на телевидении, он также пишет книги и преподаёт. И даже выпустил музыкальный альбом под названием "Вы слыхали, как поёт Дроздов?".