РПЦ планирует создать сеть реабилитационных центров для наркозависимых

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Русская православная церковь создаст единую сеть центров реабилитации наркозависимых. Сейчас работают уже около 80 таких учреждений. И все они готовы помочь пациентам вернуться к нормальной жизни. Воспитанников не отрывают от внешнего мира, и не применяют медикаментозного метода лечения.

В 24 года Кирилл успел попробовать практически все виды наркотиков – от легких до тяжелых, рассказал "ТВ Центр". В Тверскую область приехал из Крыма. В лечебнице уже 3 месяца. Практически все, кто здесь живет, рассказывают похожие истории.

"Началось это еще в школе, в 8 классе. Это все началось неосознанно. Мне забили в сигарету, я покурил, мне это состояние понравилось. Я продолжил употреблять. Дальше пошли проблемы с законом", - рассказал воспитанник центра Максим.

Теперь Максим изучает законы божьи. Каждый день читает молитвы и верит, что бог поможет ему избавиться от зависимости. Здесь не применяют медикаментозного метода лечения. Только психология. Реабилитационный центр построен по типу маленького государства. Социальные роли распределяются между пациентами.

"У нас есть служба безопасности, она следит за выполнением правил, за уставом. Есть казначей, это финансовая структура. Он отвечает за покупки. Есть хозяин дома – это как горводоканал", - рассказал Кирилл.

Каждые несколько недель роли распределяются заново. Все решения принимаются коллегиально. Здесь царит жесткая дисциплина. Центр реабилитации расположен в черте города. Никаких заборов и решеток. В постоянном контакте с внешним миром и заключается успех, говорят психологи.

"Они идут по городу, они выходят в магазин группами, на том этапе когда они готовы выйти, они встречают людей зависимых, но это их укрепляет", - пояснила психолог Инна Кустова.

За минувший год за помощью в центр обратились около 100 человек с различными зависимостями. Наркотики, алкоголь, азартные игры. Был даже один пациент с зависимостью от виртуальной реальности. Помочь удается не всем, многие срываются. Полный курс прошли меньше половины. Но здесь довольны даже таким результатом.

"Сейчас главная беда, нашего общества в нашей стране, низкая мотивация к жизни. Люди потерялись, они запутались, они не находят смысла жизни. А вера, духовность это дает как раз", - пояснил настоятель храма Вознесения господня города Кимры Андрей Лазарев.

В стране сейчас действует 76 церковных центов реабилитации. В объединенной структуре одновременно проходят лечение 700 человек. Большинство из лечебниц – бесплатные, и финансируются из благотворительных фондов и за счет пожертвований.

Виктор Прокушев, Сергей Сенченков, Александр Козликин, "ТВ Центр"