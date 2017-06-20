В Москве неизвестный "заминировал" певиц Лободу и Седокову
Теги: бомба Происшествие москва певица
В Москве разыскивают хулигана, который позвонил в полицию и заявил, что певицы Светлана Лобода и Анна Седокова "заминированы". Злоумышленник позвонил с таксофона и не представился.
В столичные правоохранительные органы поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании двух эстрадных певиц, об этом сообщает агентство "Москва".
Неизвестный сообщил полиции, что певицы Светлана Лобода и Анна Седокова заминированы. Выяснилось, что злоумышленник звонил с таксофона на улице Бутырский Вал в Тверском районе Москвы.
На данный момент Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступника.
Читайте также:
Теплоход со 139 пассажирами сел на мель в Карелии
В Карелии ищут перевернувшихся в лодке детей спустя год после трагедии на Сямозере
Возобновлено движение электричек после аварии на Курском вокзале
Ревнивый итальянец убил гражданку России и ее молодого ухажера
Под Новгородом школьник насмерть отравился жидкостью из бесхозной бутылки