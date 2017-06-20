В Москве неизвестный "заминировал" певиц Лободу и Седокову

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В Москве разыскивают хулигана, который позвонил в полицию и заявил, что певицы Светлана Лобода и Анна Седокова "заминированы". Злоумышленник позвонил с таксофона и не представился.

В столичные правоохранительные органы поступил анонимный звонок с сообщением о заминировании двух эстрадных певиц, об этом сообщает агентство "Москва".

Неизвестный сообщил полиции, что певицы Светлана Лобода и Анна Седокова заминированы. Выяснилось, что злоумышленник звонил с таксофона на улице Бутырский Вал в Тверском районе Москвы.

На данный момент Полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведется розыск преступника.

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