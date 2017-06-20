Москва обвинила Европейский суд в нарушении прав попавших под санкции лиц

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В МИД России заявили, что в ЕС нарушают базовые права "подпадающих под санкции физических и юридических лиц". Так там прокомментировали вердикт Европейского суда общей юрисдикции признать правомерными санкции, которые были введены ЕС против журналиста Дмитрия Киселева. При этом, ему не дали возможности принять личное участие в судебном заседании по поданному им же иску.

В МИД России прокомментировали вердикт Европейского суда по иску гендиректора МИА "Россия Сегодня" Дмитрия Киселева к Совету Евросоюза. Ранее Европейский суд общей юрисдикции признал правомерными санкции, которые были введены ЕС против российского журналиста.

"Удивительно, какую изобретательность пришлось проявить Суду ЕС для того, чтобы оправдать нелегитимные ограничительные меры, являющиеся по своей сути наказанием за высказывание журналистом своих политических взглядов. Весьма странно, что Европейский союз, мнящий себя защитником свободы слова и самовыражения во всем мире, допускает и, более того, одобряет такого рода цензуру в своих собственных границах", - отметили на Смоленской площади.

В МИД подчеркнули, что для достижения своих "сомнительных целей в ЕС не только подгоняют положения основополагающих договоров ЕС под сиюминутные политические задачи, но и нарушают базовые права, в том числе права на защиту, подпадающих под санкции физических и юридических лиц". Также на Смоленской площади напомнили, что Дмитрию Киселеву не дали возможности принять личное участие в судебном заседании по поданному им же иску против Совета ЕС.

"Очевидно, что в Евросоюзе опасаются непредвзятых оценок происходящих в мире, в частности, на Украине событий, подача и трактовка которых отличается от тех, что тиражируют "мейнстримовые" европейские СМИ. Кстати, те самые, которые, как известно, пользуются порой не только непроверенной и недостоверной информацией, но и были не раз «пойманы за руку» на фабрикации откровенно лживых материалов, например, по ситуации в Сирии. При этом нарушается право граждан стран-членов ЕС на доступ к фактам и альтернативным точкам зрения", - говорится в сообщении на сайте министерства.

"Любопытно узнать, что думают о подобных вольных трактовках свободы СМИ в ОБСЕ и Совете Европы, одной из сфер деятельности которых как раз и является ее защита", - добавили в МИД.

Ранее в июне европейский суд юстиции общей юрисдикции оставил в силе ограничительные меры ЕС в отношении Дмитрия Киселева. Иск журналиста был отклонен. При этом, ему не дали возможность лично принять участие в судебном заседании по его делу.