Московская полиция нашла медвежонка, запертого в прицепе
Сотрудники МВД нашли медвежонка, которого работник цирка оставил в прицепе. По его словам, он перевозил животное в подмосковные вольеры и по пути сделал небольшую остановку, чтобы забрать вещи из дома. Полиция не нашла никаких нарушений при перевозке.
Московская полиция не выявила никаких нарушений при перевозке маленького медвежонка, которого обнаружили в гаражном кооперативе на юго-западе столицы, об этом сообщает агентство "Москва".
Его обнаружили на территории Новых Черемушек. Работник цирка вез медвежонка в специальном прицепе в подмосковные вольеры и заехал к себе домой за вещами, оставив ненадолго животное в прицепе.
Ранее появилась информация, что медвежонок просидел в прицепе три дня.
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