В Подмосковье электричка насмерть сбила школьницу

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Электричка "Александров-Москва" смертельно травмировала 12-летнюю девочку. Она шла вдоль железнодорожных путей. Следствие на транспорте начало проверку.

Следователи начали проверку по факту смертельного травмирования 12-летней школьницы проходящим электропоездом, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Татьяну Морозову.

Трагедия произошла на Ярославском направлении МЖД возле станции Ашукино. Следователи установили, что 12-летняя жительница Сергиево-Посадского района шла вдоль железнодорожных путей и была травмирована проходящей электричкой "Александров-Москва".

От полученных травм девочка умерла в машине скорой помощи. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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