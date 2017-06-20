"ВИМ-Авиа" сообщила о стабилизации ситуации с авиарейсами

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Ситуация с авиарейсами "ВИМ-Авиа" полностью стабилизировалась, сообщили в авиакомпании. Там добавили, что массовых задержек полетов нет. Информацию подтвердил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Все рейсы "ВИМ-Авиа" выполняются вовремя. Ситуация с графиками полетов стабилизировалась, отметили в авиакомпании. Для этого полностью задействованы флот и экипажи авиакомпании, передает РИА Новости.

Между тем, глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что у "ВИМ-Авиа" нет финансовых проблем. По его словам, задержки с авиарейсами у авиакомпании практически отсутствуют, информирует ТАСС.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура привлекла к ответственности "ВИМ-Авиа" и ее генерального директора. Это произошло из-за задержки 173 авиарейсов. Причины задержек, в частности, состоят в позднем прибытии воздушных судов, а также технических неисправностей самолетов. Кроме того, выявлены нарушения режима рабочего времени пилотов компании.