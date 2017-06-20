Минтруд собирается сделать 31 декабря выходным днем в 2018 году

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Минтруд опубликовал график выходных и праздничных дней в 2018 году. Согласно проекту, предлагается сделать выходным днем 31 декабря и увеличить майские праздники за счет новогодних выходных. В связи с этим некоторые субботы будут рабочими.

Минтруд подготовил проект о переносе выходных дней в 2018 году. Соответствующий документ размещен на портале федеральных нормативных актов.

Ведомство предлагает праздничные дни 6 и 7 января (выпадают на субботу и воскресенье) перенести на 9 марта (пятница) и 2 мая (среда). Таким образом, в связи с Международным женским днем россияне будут отдыхать четыре дня - с 8 марта (четверг) по 11 марта (воскресенье) включительно. На Первомай - три дня: с 29 апреля (воскресенье) по 2 мая (среда) включительно. В связи с этим 28 апреля (суббота) предлагается сделать рабочим днем.

День Победы в 2018 году выпадает на среду, поэтому будет только один выходной. На День защитника Отечества россияне будут отдыхать три дня – с 23 февраля (пятница) по 25 февраля (воскресенье) включительно.

Новогодние праздники в 2018 году начнутся 31 декабря (понедельник) и продолжатся до 8 января (понедельник) включительно. Правда россиянам придется выйти на работу 29 декабря (суббота).

На День России (12 июня) будет три выходных подряд – с 10 июня (воскресенье) по 12 июня (вторник). На День народного единства (4 ноября) россияне будут отдыхать с 3 ноября (суббота) по 5 ноября (понедельник) включительно.