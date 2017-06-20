Счетная палата обнаружила неэффективное использование денег в Крыму

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Счетная палата проверила исполнение федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". По результатам проверки было выявлено неэффективное использование денег в Крыму. Вице-премьер Дмитрий Козак уже потребовал принять "исчерпывающие меры" до 1 июля.

Счетная палата по результатам проверки выявила неэффективное использование денег в Крыму.

Аудиторы проверили исполнение федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года". В результате они констатировали отсутствие эффективной системы управления ее реализацией, низкий уровень освоения бюджета, а также отставание по строительству 180 объектов, передает "Коммерсант".

В частности, в 2015 году в Крыму освоили более 23% бюджетных средств, а в 2016-м — 63%. Из внебюджетных источников было привлечено всего 6% в 2015 году и 2,5% — в 2016-м. А еще задолженность по уплате налогов и сборов в бюджет Крыма и Севастополя составила более 828 миллионов рублей за два года.

Кроме того, у экспертов возникли вопросы к дирекции по управлению ФЦП. В частности, аудиторы посчитали, что объем средств на финансовое обеспечение структуры на 2016–2017 годы не был обоснован. Более того, ее руководство ежемесячно получало от 472 тысяч до 607 тысяч рублей в виде жалованья.

Председатель СП Татьяна Голикова направила письмо с итогами проверки вице-премьеру Дмитрию Козаку. В итоге он потребовал принять "исчерпывающие меры" до 1 июля. Он написал поручение с пометкой "вручить немедленно" министру экономического развития Максиму Орешкину, министру финансов Антону Силуанову, главе Крыма Сергею Аксенову, а также врио губернатора Севастополя Дмитрию Овсянникову.