Ситуация с США в Сирии вызвала серьезную озабоченность в Кремле

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о серьезной озабоченности в связи с ситуацией, связанной с действиями международной коалиции во главе с США в Сирии. При этом он не стал комментировать возможное открытое столкновение российских и американских войск на территории САР.

В Кремле обеспокоены ситуацией в Сирии, связанной с действиями международной коалиции во главе с США. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

"Ситуация, безусловно, связанная с действиями коалиции, вызывает весьма серьезную озабоченность", - сказал он.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о возможном прямом столкновении России и США на территории Сирии.

"Я оставляю это без комментария", - отметил пресс-секретарь.

Американский истребитель F18A сбил ракетой "воздух-воздух" сирийский Су-22 в Ракке после того, как последний якобы сбросил бомбы вблизи позиций Демократических сил Сирии.В Минобороны России назвали действия США фактически военной агрессией в отношении Сирии и заявили о прекращении взаимодействия с Пентагоном в рамках двухстороннего меморандума по арабской республике.

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