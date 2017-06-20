В Кремле изучат решение ЕСПЧ по российскому закону о гей-пропаганде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Европейского суда по правам человека относительно российского закона о гей-пропаганде будет изучен. Он отметил также, что пока не читал формулировку вердикта ЕСПЧ, а потому пока не может прокомментировать это решение.

В Кремле изучат решение Стасбургского суда по правам человека относительно закона о гей-пропаганде среди несовершеннолетних в России. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

"Это решение будет рассматриваться, но я пока не видел формулировку. Поэтому я пока не могу комментировать, но здесь очень важна (формулировка) - для несовершеннолетних. Когда вы задаете вопрос, очень важно это произносить", - сказал он.

Ранее ЕСПЧ счел дискриминационным российский закон о гей-пропаганде. Суд отметил, что несмотря на то, что норма направлена в первую очередь на защиту несовершеннолетних, границы этого закона определены не четко.

Жалобу на закон в ЕСПЧ подали трое активистов ЛГБТ-движения России - Николай Баев, Николай Алексеев и Алексей Киселев. Страсбургский суд обязал российские власти выплатить им восемь тысяч, 20 тысяч и 15 тысяч евро соответственно.