В Кремле не готовят встречных требований к США на план Тиллерсона

Теги: Политика сша песков тиллерсон

В Кремле не готовы комментировать информацию о плане госсекретаря США Рекса Тиллерсона по нормализации отношений с Россией. При этом, пресс-секретарь президента нашей страны Дмитрий Песков отметил, что Москва не готовит ответных требований Вашингтону в связи с появлением этого документа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не готовит встречных требований к Вашингтону в ответ на план госсекретаря Рекса Тиллерсона по нормализации отношений между двумя странами.

"Нет, такие требования не готовятся, они обсуждаются в рутинном порядке, мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен, но пока констатировать какое-то начало конструктивного обсуждения этих тем мы не можем", - приводит его слова ТАСС.

Также представитель Кремля сказал журналистам, что за комментариями по плану Тиллерсона лучше обращаться в МИД России.

Ранее интернет-ресурс BuzzFeed сообщил, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон подготовил документ по нормализации отношений с Россией. По словам представителя ведомства, сейчас отношения между двумя странами находятся в сточной канаве, он надеется, что "они не будут смыты в канализацию".

Документ состоит из трех пунктов. Первый, в частности, заключается в требовании к Москве не поставлять оружие Талибану (организация запрещена в России – прим. ред.) и не третировать американских дипломатов, работающих в Москве. Вторым условием являются двухсторонние переговоры по вопросам, представляющим стратегический интерес для США. Например, по Сирии, КНДР, борьбе с запрещенным в России "Исламским государством" и кибербезопасности. Еще один пункт документа гласит о стратегической стабильности в отношениях с Россией для решения долгоиграющих мировых проблем. Например, вопрос о ядерном оружии.