В Кремле считают неуместными "гонки" с Порошенко за встречу с Трампом

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В Кремле прокомментировали заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он проведет встречу с Дональдом Трампом раньше Владимира Путина. Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в данном вопросе гонки устраивать неуместно.

В Кремле считают гонку в вопросе встречи с президентом США Дональдом Трампом неуместной, поскольку в Вашингтоне знают реальное положение дел на Украине, передает РИА Новости слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему важно первым предоставить информацию Белому дому, чтобы "никому не оставить ни одного шанса на несправедливость".

В Кремле также выразили надежду, что на встрече в Вашингтоне США дадут сигнал Киеву о необходимости выполнять минские соглашения.

Во вторник Порошенко встретится с Дональдом Трампом и вице-президентом США Майклом Пенсом. По информации пресс-секретаря украинского президента, у Порошенко назначены встречи в Госдепе, Пентагоне, министерстве энергетики и торговли.

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