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У кабинета Фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта в здании правительства Абхазии раздались выстрелы. Личность стрелявшего выясняется, никто не пострадал.

В здании правительства Абхазии произошла стрельба из пистолета возле кабинета Бадры Аграба, председателя Фонда инвалидов грузино-абхазского конфликта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Выстрелы произошли в третьем корпусе кабинета министров. По некоторым данным, стрелок открыл огонь по руководителю Фонда инвалидов.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Личность стрелявшего выясняется.