Атамбаев назвал дружбу с Россией своим главным достижением на посту президента

Теги: Политика путин киргизия россия

В Кремле на высшем уровне обсуждают сотрудничество России и Киргизии.

Владимир Путин принимает своего коллегу Алмазбека Атамбаева, который находится в Москве с государственным визитом. По данным "ТВ Центра", на повестке, помимо двусторонних отношений, также региональные вопросы и взаимодействие по линии международных организаций. Владимир Путин, приветствуя иностранную делегацию, отметил, что Россия и Киргизия – близкие союзники и надежные друзья.

"Сегодня у нас есть возможность и в узком, и в широком составе уже предметно с нашими коллегами поговорить о том, как мы выстраиваем двусторонние отношения, что сделано за последнее время, а сделано немало, что нам предстоит сделать. Хочу выразить надежду, что все, что заложено вами во время вашего президентства, которое завершается в ближайшее время, будет продолжено, и мы будем идти по пути укрепления двусторонних связей и ситуации в регионе в целом", - заявил российский президент.

"Подводя предварительные итоги своей работы, я считаю одно из главных достижений за годы моего президента то, что мы вывели отношения с Россией в то русло, в каком они должны быть всегда – русло стратегических отношений, дружбы, братства", - отметил Атамбаев.