Виновница ДТП с "пьяным мальчиком" готова пройти тест на полиграфе

Теги: Уголовное дело алкоголь подмосковье ребенок дтп

Ольга Алисова, насмерть сбившая шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, заявила о желании пройти тест на полиграфе. Она утверждает, что не видела ребёнка, внезапно выскочившего под колёса её машины, не имела возможности избежать столкновения с ним и хочет убедить в этом следователей. Между тем, тело мальчика, возможно, эксгумируют, ведь эксперт, подписавший заключение о наличии в образце крови ребёнка алкоголя, настаивает, что ошибка исключена.

По этому двору все так же ездят машины, на площадке играют дети. За последнее время все жители печально известного дома привыкли к видеокамерам и интервью, отметил "ТВ Центр". После того, как трагедия с шестилетним мальчиком, погибшим под колесами автомобиля, получила огласку в федеральных СМИ, дело Алеши Шимко взяло под особый контроль руководство Следственного комитета России. Родители вновь дали показания и пытаются защитить опороченное имя своего сына. Результаты экспертизы, показавшие наличие алкоголя в крови ребенка, шокировали маму и папу.

"Я не верю в эти результаты. Алкоголь мы с женой не употребляем в принципе, потому что у нас двое детей. И пример подобный мне, как офицеру, показывать ни к чему", - заявил отец погибшего ребенка Роман Шимко.

Михаил Клейменов исследовал тело погибшего ребенка в рамках судебно-медицинской экспертизы. В заключении написал, что смерть наступила от травмы, полученной в результате ДТП. Согласно процедуре, взял два анализа крови. Один образец для судебно-генетического исследования, на группу крови, другой – для судебно-химического. Одна проба показала наличие в крови этилового спирта – 2,7 промилле.

"У меня нет никаких сомнений в моей правоте. Какие бы инсинуации в отношении меня не проводились и в СМИ в том числе, не могут поколебать мою уверенность. Потому что я – государственный судебно-медицинский эксперт, и я подписываюсь о предупреждении под статьей 307 УК за дачу заведомо ложного заключения", - заявил заведующий судебно-медицинским отделением города Железнодорожный ГБУ здравоохранения Московский области бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов.

Со слов судмедэксперта, результаты он перепроверил, и они подтвердились. Как и наличие в анализе вещества, который является главным продуктом распада этилового спирта в организме человека. То есть факты, что погибший употреблял алкоголь, налицо. Но в деле появляются подробности – образцы крови нужно было перевозить. Кто вез, не перепутали ли образцы в самой лаборатории?

"Эти объекты были упакованы надлежащим образом, нарочным сотрудником полиции были переданы в лабораторию нашей организации. И там врачами судебно-химического отделения при исследовании крови на высокотехнологичном оборудовании было установлено наличие этилового спирта в крови умершего Шимко в концентрации 2,7 промилле", - подчеркнул Клейменов.

Обычный апрельский день. Алеша как обычно играл на детской площадке. За ним приглядывал дедушка. От этого места до дома, где жил мальчик всего несколько метров. Алеша побежал к дому. Соседи рассказывают: из окна видели, как автомобиль двигался по двору на большой скорости.

"В этом месте, с этого бордюра выскочил на нее вприпрыжку, слева со стороны водителя, и оказался под правым задним колесом. То есть, он проскакал всю морду машины, и все это время водитель его не видела", - заявил Роман Шимко.

От полученных травм Алёша скончался до приезда скорой помощи, а вот уголовное дело по факту гибели мальчика было возбуждено только спустя несколько недель и получило совершенно неожиданное развитие. Проведенная экспертиза утверждала, что в крови ребёнка был найден алкоголь. Значит, шестилетний Алеша мог стать виновником собственной гибели. Отца Алеши такое заключение возмутило.

"В описании экспертизы сказано, что слизистая не обожжены, трахея не обожжена, дыхательные пути не обожжены, в кишечнике отсутствует запах алкоголя. Я надеюсь, Следственный комитет во всем разберется", - сказал он.

Был ли это подлог или ошибка? И если да, то на каком этапе? Местные жители подозревают – не обошлось без влияния виновницы ДТП. Якобы 31-летняя Ольга Алисова – жена человека, связанного с криминалом. Сейчас он сидит в тюрьме уже восьмой год. Так или иначе, сразу после ДТП куда-то внезапно исчезли главные улики. Например, камера видеонаблюдения. Она была направлена как раз на место, где произошла трагедия. Теперь ни камеры, ни видеозаписи.

Сама подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Мама погибшего Алеши сдала анализы, чтобы сравнить её ДНК и ДНК тех анализов, в которых нашли алкоголь. Результаты будут готовы в конце недели. На детскую площадку, на которой играл Алеша, знакомые приносят игрушки. Родители посадили саженец вишни. Мама приходит к деревцу каждый день.

Анастасия Мартынова, Юлия Степина, "ТВ Центр", Московская область