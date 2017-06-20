Число пострадавших в аварии поезда и электрички в Москве возросло до четырех

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Количество пострадавших в результате столкновения электрички и поезда в Москве возросло до четырех человек.

Вечером в Подольске к медикам обратился 18-летний местный житель. Он упал в момент столкновения, получив несколько ушибов, но не стал обращаться к врачам на вокзале, рассказал "ТВ Центр". Однако, когда приехал домой, почувствовал себя плохо.

Авария произошла накануне днём на Курском вокзале. При отправлении электрички "Нахабино - Щербинка" с рельсов сошли два вагона. Они задели прибывающий из Нижнего Новгорода экспресс "Стриж". В нем находились почти 600 человек. Всех вывели по путям. В электричке ехали порядка 50 человек, они смогли покинуть состав через последние вагоны, которые не успели съехать с платформы. На несколько часов движение по Курскому направлению было парализовано. В итоге, было задержано почти 100 поездов как пригородных, так и дальнего следования.

"Скорость была небольшая, один поезд прибывал, практически уже затягивался на платформу, а электропоезд только начал процесс отправления. Список причин небольшой. Это либо неисправность пути, либо неисправность подвижного состава. Но это все предстоит выяснить в процессе расследования. Я бы сейчас не стал говорить о конкретных причинах произошедшего, потому что это выяснит расследование", - пояснил директор ОАО "Российские железные дороги" по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов.