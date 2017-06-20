Ремонт газопровода в Москве проводится самым современным методом

Теги: Москва газ ремонт

В этом году в Москве планируют обновить больше 20 километров газовых сетей. Реконструкция подземных коммуникаций всегда предшествует благоустройству улиц. Сейчас она проводится по новой технологии, не требующей создания длинных траншей и прокладки новых труб.

Футляр, чулок и рукав – эти слова не так давно появились в профессиональном лексиконе газовиков, рассказал "ТВ Центр". Именно с помощью этих технических средств производится современная реконструкция газопровода. Вначале – большая уборка.

"Полость трубы мы моем сверхвысоким давлением в 1600 бар. Для сравнения дома в кране давление 6 бар. После того, как мы почистили трубу, мы запускаем робот. Он определяет газопровод на дефекты", - пояснил начальник участка реконструкции газопровода Малик Апразов.

Вот как это выглядит. Камера на колесах преодолевает 600 метров. Электронный глаз прекрасно видит в темноте. Действительно, можно рассмотреть мелкие трещины, сколы и прочие дефекты на внутренней поверхности трубы. После в газомагистраль направляют специальный надувной полимерный рукав, который должен приклеиться к металлическому корпусу. Таким образом, труба становится лишь футляром для нового композитного чулка. Именно по нему с этого момента пойдет голубое топливо.

Раньше ремонт газопроводов представлял собой замену труб. Вскрывался огромный участок – на городских улицах появлялись настоящие траншеи, которые становились непреодолимыми препятствиями для пешеходов и автомобилистов. Но с новыми технологиями все неудобства в прошлом. Магистраль вскрывается на небольшом участке. Сейчас работы проводятся в историческом центре Москвы: в районах Якиманка и Замоскворечье. На небольшой улице Балчуг газовики разместились практически незаметно для прохожих и водителей.

"Униклаьность технологий заключается в том, что мы не парализуем жизнедеятельность города. Работы проводятся, транспортное движение сохраняется. Работа проводится в рамках проекта "Моя улица" и направлена на то, чтобы привести в порядок все системы, находящиеся под землей, и к этим вопросам уже не возвращаться", - сказал гендиректор ОАО "Мосгаз" Гасан Гасангаджиев.

Газовая сеть столицы была проложена в 60-70-е годы прошлого века. По оценке специалистов, ежегодно необходимо обновлять по сто километров магистралей. Реконструкция газовых путей методом санации на сегодня – самый современный способ ремонта. Даже на время проведения работ потребители не отключены от газоснабжения. Такие полимерные чулки должны служить около 40 лет. Сегодня специалисты "Мосгаза" одновременно работают на 17 объектах в центре столицы.

"ТВ Центр"