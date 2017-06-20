Судебные приставы провели рейд по таксистам-должникам

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Машину такси, за которой числились штрафы на 400 тысяч рублей, остановили прямо на трассе и арестовали судебные приставы. Фирма, которая владеет автомобилем, должна оплатить задолженность в течение 10 дней. Иначе он будет продан. Подобных "должников с шашечками" по городу ездит немало.

Выходя утром на работу, Андрей Курылев явно не ожидал, что в конце дня окажется в должниках. В ходе рейда выяснилось, что за его такси числится почти 400 тысяч рублей неоплаченного долга, рассказал "ТВ Центр". Ford Focus принадлежит частной транспортной фирме, и штрафы, соответственно, выписаны на юридическое лицо – на владельцев компании. Сам Андрей утверждает, что свои квитанции всегда исправно оплачивал. Вот и удивлен такой колоссальной сумме.

"Потеряно полдня и все. Завтра новую возьму. Компания огромная. Там целая куча юридических лиц. Значит, я возьму машину, которая зарегистрирована на другое юридическое лицо. В той же компании", - заявил водитель Андрей Курылев.

Долг действительно принадлежит работодателю, формально таксист ни при чём. Но делать нечего – пассажирам приходится ехать дальше самим, а водитель под диктовку судебного пристава заполняет документы. Машину ждет еще более незавидная судьба, ее опечатают и отправят на штраф-стоянку. Правила для всех одинаковые.

"Это как юридические лица, так и физические лица, которые злостно уклоняются от погашения своих задолженностей. Это превышение скорости, это неоплаченные штрафы по парковкам по всем административным штрафам", - пояснил судебный пристав-исполнитель по розыску Управления ФССП Москвы Марат Казанов.

Вернуть автомобиль можно в течение десяти дней с момента эвакуации. Однако выжидать не стоит – каждый день сумма простоя увеличивается. Ну а, чтобы не тратить нервы на вызволение своего автомобиля в будущем, необходимо постоянно отслеживать историю штрафов. Причём касается это и физических лиц, и компаний.

"Мы просим автомобилистов внимательно соблюдать сроки оплаты штрафов, оплачивать в те сроки, которые установлены законодательством. Узнать о наличии штрафа можно на портале ГИБДД, портале автокод, мобильном приложении "Парковки Москвы". Также можно подписаться на бесплатную SMS-рассылку о штрафах", - отметила пресс-секретарь ГКУ АМПП Елена Юдина.

В ходе рейда во вторник задержали три автомобиля таксомоторных компаний. Но общая сумма их долга – порядка 4 миллионов рублей.

Александра Сергомасова, Валерия Дзгоева, Дмитрий Шиков, Сергей Голиков, "ТВ Центр"